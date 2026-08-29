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Русский Днепропетровск

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«Не фонтан». Одесский водопровод погибает без героев, зато феерически

«Не фонтан». Одесский водопровод погибает без героев, зато феерически

Святослав Лисицын 28 августа 2026 г.   В одесских пабликах по поводу феерической аварии на магистральном водопроводе шутят: «Зеленский сказал: «Нам нужен ….

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