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Экономист Балынин: реальная доходность по вкладам составит 18% в 2025 году

Экономист Балынин: реальная доходность по вкладам составит 18% в 2025 году

Реальная доходность по вкладам россиян в 2025 году может составить 18%, оценил для "Газеты.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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