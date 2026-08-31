Джокович эмоционально прокомментировал поражение в первом круге US Open

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения от аргентинца Мариано Навоне в первом круге Открытого чемпионата США 2026 года поделился своими эмоциональными и физическими переживаниями в ходе матча.
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