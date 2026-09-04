Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве

Во всех московских поликлиниках открылась бесплатная сезонная вакцинация против гриппа. В ближайшее время сделать прививку можно будет и в 18 мобильных пунктах возле отдельных станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).