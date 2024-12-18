Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

Телефонные мошенники с Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб Девушка подожгла служебный автомобиль на территории Нагатинского районного суда в Москве по указанию украинских телефонных мошенников.
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