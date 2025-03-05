МИГРАЦИОННАЯ ВОЛЬНИЦА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ПУТИН ДАЛ ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ МВД И ЧИНОВНИКАМ

Не поздновато ли? Когда уже запустили миллионы ,теперь спохватились. А сразу нельзя было это все предвидеть? Безкультурная,необразованная масса народа заполонила страну!это все похоже на вредительство!

Александр Симаков

Вот Вы сейчас в своём комментарии наделали массу грамматических и пунктуационных ошибок, а сразу нельзя грамотно писать? Вот так и с мигрантами - наделали много ошибок (не ошибается только тот, кто ничего не делает). Пришло время наводить порядок.