Осеннее солнце может «заморозить» телекартинку в Орловской области

Жителей Орловской области предупредили о начале сезона осенней интерференции. Это космическое явление, при котором Солнце, спутник связи и наземные приёмные станции выстраиваются в одну линию, из-за чего мощные радиоволны светила на несколько минут перебивают сигнал с орбиты.