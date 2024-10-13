Трояновский: Бетербиев и Бивол пойдут на матч-реванш, если будет предложение

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Эдуард Трояновский дал оценку прошедшего в Саудовской Аравии поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом как классный, державший всех в напряжении.
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