Трояновский: Бетербиев и Бивол пойдут на матч-реванш, если будет предложение

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Эдуард Трояновский дал оценку прошедшего в Саудовской Аравии поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом как классный, державший всех в напряжении.