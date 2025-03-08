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Die Welt: у Европы недостаточно возможностей заменить помощь Киеву от США

Die Welt: у Европы недостаточно возможностей заменить помощь Киеву от США

У европейских стран нет достаточных технических возможностей для замены помощи, которую Украине давали США, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в интервью немецкой газете Die Welt.

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