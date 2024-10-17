Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением премьера Великобритании Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
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