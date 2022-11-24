«Россия лучше!» Ловрен сравнил ЧМ-2022 в Катаре с ЧМ-2018

Деян Ловрен заявил, что ЧМ-2018 в России был организован лучше, чем ЧМ-2022 в Катаре. «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» – заявил защитник «Зенита» и сборной Хорватии.
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