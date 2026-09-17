Пенсионеров атакуют лжевыплатами ко Дню пожилого человека: как не попасться на удочку

Представьте: вы спокойно пьёте чай у себя на кухне, а тут звонок. На том конце провода бодрый голос сообщает, что вам положена приятная разовая выплата ко Дню пожилого человека.
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