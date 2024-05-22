Алтайские таможенники отправили на СВО 465 литров изъятого моторного масла

Горюче-смазочные материалы пытались вывезти из России без декларирования Передача на СВО моторного масла / Фото: Алтайская таможня Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла для дальнейшей отправки на нужды СВО, сообщили в ведомстве.