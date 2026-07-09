Людоеды Трамп и Рубио публично озвучили своё участие в ударах бандеровцев по российским НПЗ

США одобрили удары по НПЗ России: Спецзаявление Трампа. Резкий поворот в СВО. Скоро - разговор с ПутинымТрамп на встрече с Зеленским сделал спецзаявление: о сроках украинского конфликта, ударах ВСУ по НПЗ России и предоставлении Киеву лицензии на Patriot.
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