Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Людоеды Трамп и Рубио публично озвучили своё участие в ударах бандеровцев по российским НПЗ

Людоеды Трамп и Рубио публично озвучили своё участие в ударах бандеровцев по российским НПЗ

США одобрили удары по НПЗ России: Спецзаявление Трампа. Резкий поворот в СВО. Скоро - разговор с ПутинымТрамп на встрече с Зеленским сделал спецзаявление: о сроках украинского конфликта, ударах ВСУ по НПЗ России и предоставлении Киеву лицензии на Patriot.

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