Людоеды Трамп и Рубио публично озвучили своё участие в ударах бандеровцев по российским НПЗ

США одобрили удары по НПЗ России: Спецзаявление Трампа. Резкий поворот в СВО. Скоро - разговор с ПутинымТрамп на встрече с Зеленским сделал спецзаявление: о сроках украинского конфликта, ударах ВСУ по НПЗ России и предоставлении Киеву лицензии на Patriot.