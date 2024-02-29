Politico: Между Шольцем и Макроном разгорелась настоящая вражда из-за Украины

Источники утверждают, что лидеры Франции и Германии не могут прийти к согласию по вопросам военной помощи УкраинеИздание Politico выяснило, что разногласия между руководством Германии и Франции уже переросли в открытую вражду.
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