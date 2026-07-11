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FiNE NEWS

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Changan выводит на российский рынок гибридный кроссовер Deepal S07 с расширенной гарантией и продуманным оснащением

Компания Changan объявила о начале продаж гибридного кроссовера Deepal S07 в России. Модель сочетает в себе электромобилльные технологии и традиционный двигатель, что позволяет автомобилю преодолевать до 1000 километров без дозаправки с заявленным средним расходом топлива 5,7 литра на 100 километров.

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