Changan выводит на российский рынок гибридный кроссовер Deepal S07 с расширенной гарантией и продуманным оснащением

Компания Changan объявила о начале продаж гибридного кроссовера Deepal S07 в России. Модель сочетает в себе электромобилльные технологии и традиционный двигатель, что позволяет автомобилю преодолевать до 1000 километров без дозаправки с заявленным средним расходом топлива 5,7 литра на 100 километров.