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«Мыши» против Путина. Кургинян пояснил, как выродилась западная элита

«Мыши» против Путина. Кургинян пояснил, как выродилась западная элита

Вечеринка «Выпьем против Путина», устроенная во время Мюнхенской конференции, показала, как измельчала западная элита, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Одним словом💩💩💩💩💩💩💩💩
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1 час.
Юрий Белов
Не дождетесь!😡
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1 час.
Юрий Белов
Оно, конечно, льстит моему самолюбию. Однако, одно дело, что мне нравится так думать, а другое, насколько это утверждение соответствует действительности. Хохлам вон тоже нравится думать, что они выкопали Чёрное море и насыпили Кавказские горы.
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56 мин.

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