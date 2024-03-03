Вечеринка «Выпьем против Путина», устроенная во время Мюнхенской конференции, показала, как измельчала западная элита, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
«Мыши» против Путина. Кургинян пояснил, как выродилась западная элита
Комментарии
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Светлана Коваленкова
Одним словом💩💩💩💩💩💩💩💩
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1 час.
Юрий Белов
Не дождетесь!😡
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1 час.
Юрий Белов
Оно, конечно, льстит моему самолюбию. Однако, одно дело, что мне нравится так думать, а другое, насколько это утверждение соответствует действительности. Хохлам вон тоже нравится думать, что они выкопали Чёрное море и насыпили Кавказские горы.
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56 мин.
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