«Мыши» против Путина. Кургинян пояснил, как выродилась западная элита

Юрий Белов

Оно, конечно, льстит моему самолюбию. Однако, одно дело, что мне нравится так думать, а другое, насколько это утверждение соответствует действительности. Хохлам вон тоже нравится думать, что они выкопали Чёрное море и насыпили Кавказские горы.