Минпросвещения РФ разделит "Основы безопасности и защиты родины" на два курса

Минпросвещения России предложило с 1 сентября 2026 года разделить школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два самостоятельных обязательных курса — "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".
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