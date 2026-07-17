Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

Минпросвещения РФ разделит "Основы безопасности и защиты родины" на два курса

Минпросвещения РФ разделит "Основы безопасности и защиты родины" на два курса

Минпросвещения России предложило с 1 сентября 2026 года разделить школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два самостоятельных обязательных курса — "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии