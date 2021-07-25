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«Охотник» посрамит Сердюкова

«Охотник» посрамит Сердюкова

Ударный двадцатитонный беспилотник будет готов на год раньше планового срока Владимир Тучков На фото: тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» во время первого испытательного полета (Фото: цитата видео/Министерство обороны РФ) Министерство обороны обратилось к оборонно-промышленному комплексу с просьбой ускорить работы по тяжелому ударному беспилотному летательному аппарату С-70 «Охотник», сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Серей Смирнов накануне открытия в Жуковском авиационно-космического салона МАКС-2021.

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