«Охотник» посрамит Сердюкова

Ударный двадцатитонный беспилотник будет готов на год раньше планового срока Владимир Тучков На фото: тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» во время первого испытательного полета (Фото: цитата видео/Министерство обороны РФ) Министерство обороны обратилось к оборонно-промышленному комплексу с просьбой ускорить работы по тяжелому ударному беспилотному летательному аппарату С-70 «Охотник», сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Серей Смирнов накануне открытия в Жуковском авиационно-космического салона МАКС-2021.