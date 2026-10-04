Малкин вышел на 22-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (5:3, идет третий период).
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