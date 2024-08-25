Врач рассказала о природе ночных кошмаров

В большинстве случаев ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, но иногда это именно так, и необходимо лечение, сообщила РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова .
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