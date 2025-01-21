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«Хотят, чтобы мы молились на улице»: ОМОН подъехал сразу к окончанию дневной молитвы в мечети Сургута

«Хотят, чтобы мы молились на улице»: ОМОН подъехал сразу к окончанию дневной молитвы в мечети Сургута

Avia.pro - СМИ В Сургуте, прямо к мечети на улице Лермонтова, сегодня подтянулись бойцы ОМОН.

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Комментарии
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Виктор Искра
Да правильно все!! В Новом Уренгое также провели рейд, и задержали около 20-ти чеченских боевиков! Правда это было довольно давно, но все же! А Комариха всегда тяготела к муслимам.
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7 час.
Юрис Хартманис
Правильно
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7 час.
НГ
Надежда Гурьева
На конец-то
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6 час.

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