Во Дворце Республики состоялся исключительный вокально-симфонический концерт

Во Дворце Республики в рамках радиоабонемента «Друзья музыки» прошел вокально-симфонический концерт с участием Академической хоровой капеллы «Дойна» (художественный руководитель и главный дирижер Илона Степан) и Национального симфонического оркестра компании Teleradio-Moldova (дирижер Георге Мустя).
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