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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России могут ввести льготную ипотеку под 6% для тех, кто только планирует ребенка

В России могут ввести льготную ипотеку под 6% для тех, кто только планирует ребенка

По задумке властей, разницу с рыночной ставкой будет компенсирует государство Строительный и финансовый блоки правительства России обсудят возможность введения льготной ипотеки под 6% для бездетных заемщиков, которые обязуются родить в течение двух лет, сообщает "Фонтанка".

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