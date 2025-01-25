В России могут ввести льготную ипотеку под 6% для тех, кто только планирует ребенка

По задумке властей, разницу с рыночной ставкой будет компенсирует государство Строительный и финансовый блоки правительства России обсудят возможность введения льготной ипотеки под 6% для бездетных заемщиков, которые обязуются родить в течение двух лет, сообщает "Фонтанка".