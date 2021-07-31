Патенты на изобретения будут выдавать быстрее

К экспертизе изобретений подключат вузы, научные институты и лаборатории. Такую норму содержит новый регламент предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретений, который вступает в силу с первого августа 2021 года.
К экспертизе изобретений подключат вузы, научные институты и лаборатории. Такую норму содержит новый регламент предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретений, который вступает в силу с первого августа 2021 года.
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