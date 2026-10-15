Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал мытьё рук одной из самых недооценённых мер защиты от вирусов.
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