Роспотребнадзор оценил риск развития лихорадки Западного Нила в России

Россияне переживали по поводу распространения лихорадки Западного Нила по территории страны. Однако представитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС заверила, что ситуация с этим заболеванием находится под полным контролем ведомства.
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