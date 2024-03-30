Эта ошибка дорого обошлась Эрдогану - Путин отказался лететь в Турцию. Теракт в "Крокусе" расставил всё по своим местам

Svetlana Kuzmina А каких друзьях можно говорить, у каждой страны есть свои интересы, иногда они совпадают, а в большинстве случаев, каждый за себя. У нашей страны, как известно два друга: Армия и Флот!

Татьяна Кибишева Верно, у каждой страны есть свои интересы, а россияне думают об интересах своей страны? Если бы у нас был хоть 1% патриотизма не бежали бы как стадо баранов на отдых в Турцию, а просто узнали бы процент от туризма в экономике Турции. Неужели нет достойных мест для отдыха в России и других, действительно дружественных и безопасных странах?????