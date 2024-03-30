Эта ошибка дорого обошлась Эрдогану - Путин отказался лететь в Турцию. Теракт в "Крокусе" расставил всё по своим местам

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А каких друзьях можно говорить, у каждой страны есть свои интересы, иногда они совпадают, а в большинстве случаев, каждый за себя. У нашей страны, как известно два друга: Армия и Флот!
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16 час.
Татьяна Кибишева
Верно, у каждой страны есть свои интересы, а россияне думают об интересах своей страны? Если бы у нас был хоть 1% патриотизма не бежали бы как стадо баранов на отдых в Турцию, а просто узнали бы процент от туризма в экономике Турции. Неужели нет достойных мест для отдыха в России и других, действительно дружественных и безопасных странах?????
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12 час.
Svetlana Kuzmina
Татьяна, отвечу так: я тоже часто отдыхала в Турции, потому что это было дешевле и качественнее, чем в России, а вот если бы в Сочи было бы так же дешево, то с удовольствием отдыхала бы там.
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11 час.

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