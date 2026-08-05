В «Каргономике» сформирован Совет директоров: назван состав

Формирование Совета директоров стало важным этапом развития системы корпоративного управления «Каргономики» и соответствует долгосрочной стратегии компании по созданию основной операционной платформы для магистральных грузоперевозчиков России и ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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