Средний уровень выплат по рынку ипотечного страхования жизни вырос до 40,5%, лидером стала «СберСтрахование жизни» с показателем 93%.
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