РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ ОФИС-САЛОНА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА.

Перед нами наглядная метафора обновления: как сдержанный монолог превращается в выразительный диалог, так и эта входная группа обрела новую интонацию — чистую, современную, но уважительную к исходному замыслу здания.
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