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Украинское ПВО не смогло остановить российский воздушный удар: причины

Украинское ПВО не смогло остановить российский воздушный удар: причины

Украинское ПВО не смогло остановить российский воздушный удар: причины Ирэн ОрлонскаяРассказывая о состоянии украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), Юрий Игнат, официальный представитель Вооруженных Сил Украины, выразил желание поделиться последними новостями о мощи и эффективности украинских военно-воздушных сил.

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