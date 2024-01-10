Украинское ПВО не смогло остановить российский воздушный удар: причины Ирэн ОрлонскаяРассказывая о состоянии украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), Юрий Игнат, официальный представитель Вооруженных Сил Украины, выразил желание поделиться последними новостями о мощи и эффективности украинских военно-воздушных сил.
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