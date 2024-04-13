Андрей Кононов сообщил о причине отключения электричества в Кронштадте и Ломоносове

С 11 часов ведется подключение всех домов к электроэнергии Глава Кронштадта Андрей Конов написал в своем телеграм-канале, что утреннее отключение электроэнергии в Ломоносове и Кронштадте произошло по причине аварии на одной из подстанции АО «Оборонэнерго».
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