Андрей Кононов сообщил о причине отключения электричества в Кронштадте и Ломоносове

С 11 часов ведется подключение всех домов к электроэнергии Глава Кронштадта Андрей Конов написал в своем телеграм-канале, что утреннее отключение электроэнергии в Ломоносове и Кронштадте произошло по причине аварии на одной из подстанции АО «Оборонэнерго».