Первый полет сверхзвукового пассажирского Overture под вопросом из-за Rolls-Royce

Проект создания нового пассажирского сверхзвукового самолета немного застопорился. Компания Rolls-Royce неожиданно объявила о том, что рынок сверхзвуковой коммерческой авиации на данный момент не входит в число ее приоритетных направлений и прекратила сотрудничество с Boom Supersonic.