Первый полет сверхзвукового пассажирского Overture под вопросом из-за Rolls-Royce

Проект создания нового пассажирского сверхзвукового самолета немного застопорился. Компания Rolls-Royce неожиданно объявила о том, что рынок сверхзвуковой коммерческой авиации на данный момент не входит в число ее приоритетных направлений и прекратила сотрудничество с Boom Supersonic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии