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Трамп поздравил американцев с Днем Независимости и обвинил Байдена в слабости

Трамп поздравил американцев с Днем Независимости и обвинил Байдена в слабости

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американских граждан с Днем Независимости США и обвинил действующего президента Джо Байдена и других руководителей страны в слабости перед Россией, Китаем и Ираном, сообщает Fox News.

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