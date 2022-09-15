Госавтоинспекторы и инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних провели в Астраханской области мероприятия в рамках акции «Внимание! Дети!»

Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних в рамках профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» организовали лекции и игровые беседы по ПДД для детей.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
- Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ
Свежие комментарии