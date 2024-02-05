«Ждуны»-убийцы навели ВСУ на пекарню Лисичанска: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 5 февраля 2024 года Юлия СоколоваСегодня, в самом сердце Луганской Народной Республики (ЛНР), город оплакивает жертв страшного события.
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