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Metro новости

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Кремль дал оценку заявлению Трампа об "американской" Луне

Кремль дал оценку заявлению Трампа об "американской" Луне

Как передает РИА Новости, Песков убеждён, что под заявлением "Луна наша" Трамп подразумевал именно скорое освоение естественного спутника Земли американскими астронавтами.

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