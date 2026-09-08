Кремль дал оценку заявлению Трампа об "американской" Луне

Как передает РИА Новости, Песков убеждён, что под заявлением "Луна наша" Трамп подразумевал именно скорое освоение естественного спутника Земли американскими астронавтами.
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