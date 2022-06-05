Из карьера в Ширяево под Самарой сделают арт-пространство

Владельцы карьера в Ширяево собираются создать там арт-пространство для проведения различных мероприятий и мастерскую для туристов, где все желающие смогут попробовать себя в роли горняков и узнать, как добывается камень.
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