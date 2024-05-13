Вскоре может произойти форсирование Днепра – военкор

Украинская армия, спешно перебрасывая резервы под Харьков, оголяет свои позиции по всей линии фронта, после чего может последовать наступление ВС России по другим направлениям, и даже форсирование Днепра.
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