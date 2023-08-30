Новости, события, факты

146 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бурят Бурятов
    Кто не скачет , тот Москаль🤣🤣🤣, вот и доскакались ,,,, не жалко,,,,"Отец твой не вер...
  • Natalija Osminina
    Естественно. США уже сейчас кидают Украину. Байден же "русским" языком недавно при встрече с японским и корейским гла...В Польше украинцы...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Жалко детей Донецка, которые живут под постоянными налётами, а этих жалеть не за что."Отец твой не вер...

Зеленский: Литве должно быть стыдно за $41 млн военной помощи. Это не те деньги, чтобы победить русских

Зеленский: Литве должно быть стыдно за $41 млн военной помощи. Это не те деньги, чтобы победить русских

  Диверсиями в Крыму Киев выжимает деньги у НАТО Придуманные украинским генералом Виктором Хоренко (командиром Сил спецопераций) диверсии принесли плоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina Garmuviene
Согласна ! Туда ему дорога!
Ответить
16 час.
Леонид Руси
А жидёнку не стыдно? Присвоил 150 млд. баксов народного достояния, а у хутора попрошайничает ))) И кроме того... обещает жителям Каклии много лет нужды и лишений... Обрадовал... А как хорошо было без него...
Ответить
12 час.
Оливия Никтова
если бы эти дебилы европейские не посылали все это  уже давно не было бы укропии..нищая с протянутой рукой и широким карманом зеленского и его шайки!!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх