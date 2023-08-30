Зеленский: Литве должно быть стыдно за $41 млн военной помощи. Это не те деньги, чтобы победить русских
Диверсиями в Крыму Киев выжимает деньги у НАТО
Придуманные украинским генералом Виктором Хоренко (командиром Сил спецопераций) диверсии принесли плоды.
Комментарии
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Согласна ! Туда ему дорога!
А жидёнку не стыдно? Присвоил 150 млд. баксов народного достояния, а у хутора попрошайничает ))) И кроме того... обещает жителям Каклии много лет нужды и лишений... Обрадовал... А как хорошо было без него...
если бы эти дебилы европейские не посылали все это уже давно не было бы укропии..нищая с протянутой рукой и широким карманом зеленского и его шайки!!!!
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