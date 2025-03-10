Аргументы и Факты
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Аргументы и Факты

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Суд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

Суд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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YYYYYYY XXXXXXX
Не слабо для &quot;защитничка&quot; , ворюга!
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