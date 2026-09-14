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Самые популярные полицейские автомобили разных стран

Самые популярные полицейские автомобили разных стран

На таком вас точно догонят! Ferrari 488 GTB, полицейский автомобиль, суперкар. Ferrari, конфискованный у преступных организаций и ставший полицейским автомобилем, площадь Султанахмет, Стамбул.

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