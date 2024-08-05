Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. Причина: "поддержка международного терроризма"

Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов в африканской стране, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике малийского правительства.
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