Груженный мусоровоз опрокинулся под Новороссийском и устроил свалку на трассе

Груженный мусоровоз опрокинулся под Новороссийском и устроил свалку на трассеНа федеральной трассе под Новороссийском произошла авария с участием специализированного грузового автомобиля, перевозящего мусор и бытовые отходы.
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