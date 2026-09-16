NYT: коррупционный скандал с Кравченко произошел в трудный момент для Зеленского

Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко стал особенно болезненным для властей страны на фоне острого дефицита государственного бюджета.
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