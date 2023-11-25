Александр Дугин: Самое страшное, что может произойти в этой войне, — это мир

лина любимцева

Сидеть на одном месте (метр-туда-метр сюда) потери будут не меньше. Если у нас не говорят, сколько ребят уже погибло, это вовсе не означает, что ребята не гибнут. Я думаю, погибших ОЧЕНЬ МНОГО!! А брать Украину нужно, иначе будет хуже, эти твари не отстанут. И "мир" будет, как был при минском сговоре на Донбассе... Гнать бандэрье нужно до Львова. Пусть там делают себе "украину". А на всей остальной территории бывшей Украины должна быть РОССИЯ!!. И больше там никаких украин не должно быть..... По поводу погибших... Смотрите, не говорят же, сколько в плен попадает ребят. А когда были обмены пленными - сразу (последний обмен) - 80 человек из плена вернули... ВОТ ТАК!!