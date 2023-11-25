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Александр Дугин: Самое страшное, что может произойти в этой войне, — это мир

Александр Дугин: Самое страшное, что может произойти в этой войне, — это мир

Украина, ее жители одержимы бесами. Их не волнует собственное материальное благополучие, потому что благополучие для них - убить русского, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Пошла вон, дура соросовская.
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2 час.
лина любимцева
Сидеть на одном месте (метр-туда-метр сюда) потери будут не меньше. Если у нас  не говорят, сколько ребят уже погибло, это вовсе не означает, что ребята не гибнут. Я думаю, погибших ОЧЕНЬ МНОГО!! А брать Украину нужно, иначе будет хуже, эти твари  не отстанут. И &quot;мир&quot; будет, как был при минском сговоре на Донбассе...  Гнать бандэрье  нужно до Львова. Пусть там делают себе &quot;украину&quot;.  А на всей остальной территории бывшей Украины должна быть РОССИЯ!!. И больше там никаких украин не должно быть..... По поводу погибших... Смотрите, не говорят же, сколько в плен попадает ребят. А когда были обмены пленными - сразу (последний обмен) - 80 человек из плена вернули... ВОТ ТАК!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Считаю, что Украину НУЖНО БРАТЬ!!
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59 мин.

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