Шестнадцать БПЛА уничтожили российские ПВО этой ночью

Беспилотники сбили над тремя регионами России Сегодня с полуночи до 6 утра пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников по территории России, пишет Минобороны в своем Телеграм-канале.
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