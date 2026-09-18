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Вечерний Новосибирск

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Новосибирск 19 сентября станет самым холодным городом России

Новосибирск 19 сентября станет самым холодным городом России

Аналитики сервиса «Яндекс Погода» изучили данные метеонаблюдений с помощью технологии «Метеум» и составили прогноз для Новосибирска на предстоящие выходные, 19 и 20 сентября.

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