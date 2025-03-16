18-летний водитель "Жигулей" сбил школьника и уехал

В городе Кирове Калужской области произошла авария, виновник которой скрылся с места происшествия. По данным полиции, в пятницу ночью, 14 марта в 2 часа 40 минут, в районе дома № 1 по улице Строительной 18-летний водитель машины ВАЗ 210930 допустил наезд на 15-летнего школьника, что переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.